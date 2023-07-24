Benzine 2 TL daha zam geliyor
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilerin artırılmasına ilişkin kararın ardından akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru büyüyerek sürüyor. Yeni hafta yine bir dev zamla başlayacak. İşte beklenen zam oranı ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin artırılmasına ilişkin kararın ardından benzin ve motorin fiyatları rekor seviyeye yükseldi.
Benzine ve motorine geçtiğimiz hafta yapılan zamların ardından 17 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.
ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. 15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu. Motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı.
BU GECE 2 TL DAHA ZAM GELİYOR
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine bugün gece yarısından sonra ( 25 Temmuz Salı 00:00 itibariyle ) 2 TL'lik bir zam daha yapılacak.
14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 15 lira 35 kuruş zam geldi.
Güncel akaryakıt fiyatları
24 Temmuz Pazartesi günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Adana
Benzin fiyatı: 35,05 TL
Motorin fiyatı: 34,84 TL
LPG fiyatı: 13,68 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 35 TL
Motorin fiyatı: 34,85 TL
LPG fiyatı: 13,91 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 34,58 TL
Motorin fiyatı: 34,38 TL
LPG fiyatı: 14,28 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 35,23 TL
Motorin fiyatı: 35,11 TL
LPG fiyatı: 14,24 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 34,76 TL
Motorin fiyatı: 34,60 TL
LPG fiyatı: 14,03 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 34,79 TL
Motorin fiyatı: 34,72 TL
LPG fiyatı: 13,91 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 35,26 TL
Motorin fiyatı: 35,073 TL
LPG fiyatı: 13,75 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 34,70 TL
Motorin fiyatı: 34,64 TL
LPG fiyatı: 14,01 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 34,89 TL
Motorin fiyatı: 34,75 TL
LPG fiyatı: 13,65 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 34,08 TL
Motorin fiyatı: 33,86 TL
LPG fiyatı: 14,24 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 34,69TL
Motorin fiyatı: 34,59 TL
LPG fiyatı: 14,06 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 35,01 TL
Motorin fiyatı: 34,87 TL
LPG fiyatı: 13,81 TL
Kars
Benzin fiyatı: 35,06 TL
Motorin fiyatı: 35,03 TL
LPG fiyatı: 14,16 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 34,84 TL
Motorin fiyatı: 34,73 TL
LPG fiyatı: 14,09 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 35,01 TL
Motorin fiyatı: 34,91 TL
LPG fiyatı: 14,29 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 34,83 TL
Motorin fiyatı: 34,77 TL
LPG fiyatı: 14,03 TL
Yılbaşında ve seçim öncesinde benzin ve motorin kaç paraydı ?
Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol