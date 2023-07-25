Benzine bir zam daha: 37 TL aşıldı!
Seçimlerin ardından zam üstüne zam yağan benzin, motorin ve LPG'de yeni gün yine bir zamla başladı. Seçimlerden bu güne kadar 14 TL 25 Kuruş zamlanan benzine bugün itibariyle 2 TL daha zam geldi. İşte dev zam sonrası güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin artırılmasına ilişkin kararın ardından rekor seviyeye yükselen benzin, motorin ve LPG'de zam yağmuru tüm hızıyla sürüyor.
Benzine ve motorine geçtiğimiz hafta yapılan zamların ardından 17 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.
ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. 15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu. Motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı.
2 TL DAHA ZAM GELDİ
Yeni hafta da akaryakıtta zamla başladı. Benzine bugün itibariyle ( 25 Temmuz Salı ) 2 TL daha zam geldi.
14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 16 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 15 lira 35 kuruş zam gelmiş oldu.
Güncel akaryakıt fiyatları
25 Temmuz Pazartesi günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Adana
Benzin fiyatı: 37,05 TL
Motorin fiyatı: 34,84 TL
LPG fiyatı: 13,68 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 37 TL
Motorin fiyatı: 34,85 TL
LPG fiyatı: 13,91 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 36,58 TL
Motorin fiyatı: 34,38 TL
LPG fiyatı: 14,28 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 37,23 TL
Motorin fiyatı: 35,11 TL
LPG fiyatı: 14,24 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 36,76 TL
Motorin fiyatı: 34,60 TL
LPG fiyatı: 14,03 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 36,79 TL
Motorin fiyatı: 34,72 TL
LPG fiyatı: 13,91 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 37,26 TL
Motorin fiyatı: 35,073 TL
LPG fiyatı: 13,75 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 36,70 TL
Motorin fiyatı: 34,64 TL
LPG fiyatı: 14,01 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 36,89 TL
Motorin fiyatı: 34,75 TL
LPG fiyatı: 13,65 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 36,08 TL
Motorin fiyatı: 33,86 TL
LPG fiyatı: 14,24 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 36,69TL
Motorin fiyatı: 34,59 TL
LPG fiyatı: 14,06 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 37,01 TL
Motorin fiyatı: 34,87 TL
LPG fiyatı: 13,81 TL
Kars
Benzin fiyatı: 37,06 TL
Motorin fiyatı: 35,03 TL
LPG fiyatı: 14,16 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 36,84 TL
Motorin fiyatı: 34,73 TL
LPG fiyatı: 14,09 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 37,01 TL
Motorin fiyatı: 34,91 TL
LPG fiyatı: 14,29 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 36,83 TL
Motorin fiyatı: 34,77 TL
LPG fiyatı: 14,03 TL
Yılbaşında ve seçim öncesinde benzin ve motorin kaç paraydı ?
Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.
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