Benzine bir zam daha: 37 TL aşıldı!

Seçimlerin ardından zam üstüne zam yağan benzin, motorin ve LPG'de yeni gün yine bir zamla başladı. Seçimlerden bu güne kadar 14 TL 25 Kuruş zamlanan benzine bugün itibariyle 2 TL daha zam geldi. İşte dev zam sonrası güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin artırılmasına ilişkin kararın ardından rekor seviyeye yükselen benzin, motorin ve LPG'de zam yağmuru tüm hızıyla sürüyor.

Benzine ve motorine geçtiğimiz hafta yapılan zamların ardından 17 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti.

ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi. 15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu. Motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı.

2 TL DAHA ZAM GELDİ

Yeni hafta da akaryakıtta zamla başladı. Benzine bugün itibariyle ( 25 Temmuz Salı ) 2 TL daha zam geldi.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 16 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 15 lira 35 kuruş zam gelmiş oldu.

Güncel akaryakıt fiyatları



25 Temmuz Pazartesi günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:



Adana

Benzin fiyatı: 37,05 TL

Motorin fiyatı: 34,84 TL

LPG fiyatı: 13,68 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 37 TL

Motorin fiyatı: 34,85 TL

LPG fiyatı: 13,91 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 36,58 TL

Motorin fiyatı: 34,38 TL

LPG fiyatı: 14,28 TL



Antalya

Benzin fiyatı: 37,23 TL

Motorin fiyatı: 35,11 TL

LPG fiyatı: 14,24 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 36,76 TL

Motorin fiyatı: 34,60 TL

LPG fiyatı: 14,03 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 36,79 TL

Motorin fiyatı: 34,72 TL

LPG fiyatı: 13,91 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 37,26 TL

Motorin fiyatı: 35,073 TL

LPG fiyatı: 13,75 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 36,70 TL

Motorin fiyatı: 34,64 TL

LPG fiyatı: 14,01 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 36,89 TL

Motorin fiyatı: 34,75 TL

LPG fiyatı: 13,65 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 36,08 TL

Motorin fiyatı: 33,86 TL

LPG fiyatı: 14,24 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 36,69TL

Motorin fiyatı: 34,59 TL

LPG fiyatı: 14,06 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 37,01 TL

Motorin fiyatı: 34,87 TL

LPG fiyatı: 13,81 TL

Kars

Benzin fiyatı: 37,06 TL

Motorin fiyatı: 35,03 TL

LPG fiyatı: 14,16 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 36,84 TL

Motorin fiyatı: 34,73 TL

LPG fiyatı: 14,09 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 37,01 TL

Motorin fiyatı: 34,91 TL

LPG fiyatı: 14,29 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 36,83 TL

Motorin fiyatı: 34,77 TL

LPG fiyatı: 14,03 TL

Yılbaşında ve seçim öncesinde benzin ve motorin kaç paraydı ?

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 25 kuruş, motorine de yaklaşık 13 lira 80 kuruş zam geldi. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.



