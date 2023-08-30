Benzine indirim geliyor

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. 31 Ağustos itibariyle benzine indirim bekleniyor.

Bir yandan döviz kuru diğer yandan brent petrol derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan ÖTV düzenlemesinin ardından zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatları son olarak geçen hafta yeniden zamlanmıştı. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Seçimler sonrası zam yağmuru durmadı

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi. 16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti ve bu düzenleme de zamların katlanarak artmasına yol açmıştı. Son olarak 22 Ağustos'ta motorinin litre fiyatına 1 TL daha zam gelmişti.

Ancak bu sefer akaryakıt fiyatları için zam değil az da olsa bir indirim haberi geldi. Sektör yetkililerinden edinilen bilgilere göre bu gece 23:59'dan sonra ( 31 Ağustos Perşembe günü itibariyle ) benzine 97 kuruş indirim geliyor.

Motorin ve LPG fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

30 Ağustos Çarşamba itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:



Adana

Benzin fiyatı: 38,83 TL

Motorin fiyatı: 39,84 TL

LPG fiyatı: 16,27 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 38,81 TL

Motorin fiyatı: 39,92 TL

LPG fiyatı: 16,50 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 38,36 TL

Motorin fiyatı: 38,43 TL

LPG fiyatı: 16,87 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 39,01 TL

Motorin fiyatı: 39,16 TL

LPG fiyatı: 16,83 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 38,54 TL

Motorin fiyatı: 38,69 TL

LPG fiyatı: 16,62 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 38,57 TL

Motorin fiyatı: 38,74 TL

LPG fiyatı: 16,60 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 39,04 TL

Motorin fiyatı: 39,14 TL

LPG fiyatı: 16,34 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 38,48 TL

Motorin fiyatı: 38,70 TL

LPG fiyatı: 16,40 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 38,67 TL

Motorin fiyatı: 38,80 TL

LPG fiyatı: 16,14 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 37,79 TL

Motorin fiyatı: 37,89 TL

LPG fiyatı: 16,83 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 38,49 TL

Motorin fiyatı: 38,64 TL

LPG fiyatı: 16,65 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 38,79 TL

Motorin fiyatı: 38,92 TL

LPG fiyatı: 16,30 TL

Kars

Benzin fiyatı: 38,83 TL

Motorin fiyatı: 39,05 TL

LPG fiyatı: 16,75 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 38,62 TL

Motorin fiyatı: 38,75 TL

LPG fiyatı: 16,69 TL

Rize

Benzin fiyatı: 38,65 TL

Motorin fiyatı: 38,85 TL

LPG fiyatı: 17,04 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 38,79 TL

Motorin fiyatı: 38,96 TL

LPG fiyatı: 17,09 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 38,61 TL

Motorin fiyatı: 38,84 TL

LPG fiyatı: 16,62 TL