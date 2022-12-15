Benzine indirimleri unutturacak zam geliyor

Brent petrolde ibre yeniden yukarı dönünce araç sahiplerine kötü haber de geldi. Benzin fiyatları yeniden 18 TL'yi aşacak.

Brent petroldeki aşağı yönlü hareketlilik sonrası benzin ve motorine peş peşe indirimler gelmişti.

7 Ocak 2022 tarihinden bu yana ilk kez 80 dolar altına inen ve hem benzinde hem de motorinde fiyatlara indirim olarak yansıyan brent petrol fiyatlarında ibre yeniden yukarı dönünce araç sahiplerine de kötü haber geldi.

Güne 82,06 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 82,17 Dolar'dan işlem görüyor.

Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre benzinin litre fiyatına yarından itibaren ( 16 Aralık Cuma ) zam geliyor. Motorin fiyatları zamdan etkilenmeyek ancak benzinin litre fiyatı bu gece yarısından sonra 1 TL 7 kuruş zamlanacak.

Bu gece yarısı gelecek olan zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 17,43 TL'den 18,50 TL'ye, Ankara'da 17,67 TL'den 18,74 TL'ye, İzmir'de ise 17,66 TL'den 18,73 TL'ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul

Benzin fiyatı: 17,43 TL

Motorin fiyatı: 21,05 TL

LPG fiyatı: 10,76 TL



Ankara

Benzin fiyatı: 17,67 TL

Motorin fiyatı: 21,26 TL

LPG fiyatı: 10,74 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 17,66 TL

Motorin fiyatı: 21,33 TL

LPG fiyatı: 10,83 TL

Hafta başında motorine gelen indirimin ardından, brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişe rağmen motorin fiyatlarına üst üste ikinci indirim gelmiş ve 30 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 0,58 TL indirim yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.