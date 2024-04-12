Benzine, motorine ve LPG'ye yeni zamlar göründü

Brent petrol fiyatları birden yükselerek 90 Dolar barajını aşması otomobil sahiplerine "eyvah" dedirtti. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sonrası benzin, motorin ve LPG'de yeni zamlar ufukta gözüktü..

Haber3com

2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından bir yılda zam üstüne zam gelerek akıl almaz fiyatlara yükselen akaryakıt fiyatlarındaki zam fırtınası aralıksız devam ederken 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sonrası için kötü haber geldi.

Hatırlanacağı gibi 31 Mart yerel seçimlerinden önce 2 hafta içerisinde benzine toplamda 3,03 TL, motorine 2,40 TL, LPG'ye de 50 Kuruşluk zam gelmişti.

Mart zamlarının ardından Nisan ayı da büyük bir zam endişesiyle devam ediyor.

Döviz kuru yerel seçimlerin ardından hafif bir düşüşle 32 TL sınırında tutunmayı başarırken, brent petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş araç sahiplerini yeni bir zam için tedirgin etmeye başladı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili devam ederken Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda 90,47 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petroldeki hızlı yükselişin arkasındaki en önemli nedenlerden biri ise Rusya'nın petrol üretiminde kesintiye gitmesi.

Henüz resmen açıklanan karar olmasa da brent petrol fiyatlarının 90 dolar barajını hızlı aşmasıyla birlikte şimdi benzin, motorin ve LPG'ye peş peşe büyük zamlar gelmesi bekleniyor.

Çünkü brent petroldeki bu hızlı yükseliş, petrol ithalatçısı Türkiye'de hem yüksek vergiler, hem de döviz kuru nedeniyle Cumhuriyet tarihi rekorlarını peş peşe kıran benzin, motorin ve LPG fiyatlarına da zam yağmurunun aralıksız olarak süreceği anlamına geliyor...

Hatırlanacağı gibi geçen hafta ABD'li dev banka JPMorgan "brent petrolün 100 dolara yükselebileceğini" öngördüğünü açıklamıştı

Uluslararası göstergelerde Brent petrolün veril fiyatı 2023 yılının aralık ortasından bu yana neredeyse yüzde 20'den fazla arttı.

Öte yandan piyasalarda OPEC+ olarak bilinen bir grup petrol üreticisinin petrol arzını sınırlamaya yönelik devam eden çabaları tedirginliği artırıyor. Büyük ölçüde Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman tarafından organize edilen bu üretim kısıntıları günde yaklaşık 5 milyon varili ya da potansiyel olarak arzın yaklaşık %5'ini piyasadan uzaklaştırıyor. OPEC'in taahhütlerine sadık kalıp kalmayacağı konusunda her zaman şüpheler var, ancak fiyatlar önemli ölçüde yükselmedikçe bu kesintilerin yakın zamanda gevşetilmeyebileceği kabul ediliyor. Burkhard, "Fiyatlar varil başına 100 doların üzerine çıkmadıkça OPEC+'dan resmi bir artış beklemiyoruz" dedi.

Analistler, insanların tatil seyahatleri için arabalara ve uçaklara bindiği mevsimsel talebin tipik olarak yüksek olduğu yaz aylarında daha fazla artış olabileceğini söylüyor. OPEC+ bakanlarının piyasaya ne kadar petrol süreceklerine karar vermek üzere Viyana'da bir araya gelmeyi planladıkları haziran ayı başında gerilim doruğa çıkabilir. Analistler, grubun bazı üyelerinin üretimde bir artış görmek isteyebileceğini, ancak Suudilerin buna direnmesinin muhtemel olduğunu söylüyor. Araştırma şirketi Energy Aspects'in başkanı Richard Bronze, "Suudiler politikalarını petrol piyasası ve bütçeleri için doğru olduğunu düşündükleri şeylere göre belirliyorlar ve şu anda Washington'un onları gevşemeye ikna etmek için elinde çok az koz var" dedi.

Güncel akaryakıt fiyatları...

Haber3.com olarak aşağıda 81 ilimiz yerine sadece 17 ili seçmemizin bir nedeni var. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizi seçerken, son genel seçimlerde TBMM'ye girmeyi başaran siyasi parti liderlerinin memleketleri olan Batman, Hatay, İzmit, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Osmaniye ve Rize'yi de bilerek listeye ekledik.

12 Nisan Cuma günü itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,39 TL

Motorin fiyatı: 42,98 TL

LPG fiyatı: 22,90 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,57 TL

Motorin fiyatı: 42,10 TL

LPG fiyatı: 22,89 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,69 TL

Motorin fiyatı: 43,26 TL

LPG fiyatı: 22,83 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,15 TL

Motorin fiyatı: 43,79 TL

LPG fiyatı: 23,15 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,40 TL

Motorin fiyatı: 43,91 TL

LPG fiyatı: 22,81 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,36 TL

Motorin fiyatı: 43,87 TL

LPG fiyatı: 22,39 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,59 TL

Motorin fiyatı: 43,24 TL

LPG fiyatı: 22,54 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,89 TL

Motorin fiyatı: 43,47 TL

LPG fiyatı: 22,27 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,02 TL

Motorin fiyatı: 43,60 TL

LPG fiyatı: 22,47 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,33 TL

Motorin fiyatı: 43,91 TL

LPG fiyatı: 21,85 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,35 TL

Motorin fiyatı: 43,88 TL

LPG fiyatı: 22,57 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,71 TL

Motorin fiyatı: 43,28 TL

LPG fiyatı: 22,70 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,67 TL

Motorin fiyatı: 43,31 TL

LPG fiyatı: 23,30 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,89 TL

Motorin fiyatı: 43,47 TL

LPG fiyatı: 22,47 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,96 TL

Motorin fiyatı: 43,54 TL

LPG fiyatı: 23,46 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,94 TL

Motorin fiyatı: 43,52 TL

LPG fiyatı: 23,01 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,40 TL

Motorin fiyatı: 43,98 TL

LPG fiyatı: 23,13 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.