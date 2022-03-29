Bergen filminden yeni rekor: G.O.R.A. ve Recep İvedik 6 filmlerini geride bıraktı

Sinemalarda rekor üstüne rekor kıran Bergen filmi, toplamda şu ana kadar 4 milyon 868 bin 250 seyirciye ulaştı.

Bergen, gösterimdeki üçüncü hafta sonunda 720 bin 96 seyirciyle üçüncü hafta sonu seyirci rekorunun yeni sahibi oldu ve 17 günde toplamda 4 milyon seyirciyi aşmayı başardı. Film G.O.R.A. ve Recep İvedik 6 filmlerini geride bıraktı.

Dördüncü hafta sonunda 376 bin 916 seyirci tarafından izlenen Bergen, toplamda şu ana kadar 4 milyon 868 bin 250 seyirciye ulaştı.