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Bergen filmini yasaklayan belediye başkanı da gitti

Bergen filmini yasaklayan belediye başkanı da gitti
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Adana'nın Kozan ilçesinde Bergen filminin gösterimini ''şiddet içerdiği'' gerekçesiyle yasaklayan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İYİ Parti'nin adayı olarak girdiği yerel seçimleri kaybetti.

Saadet Partisi'nden kazandığı belediye başkanlığının ardından önce AK Parti'ye ardından İYİ Parti'ye geçen Kazım Özgan, oyların yüzde 18,03'ünü aldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Kozan Belediye Başkanlığı'nı MHP'nin adayı Mustafa Atlı kazandı.

2019 Yerel Seçimleri'nde Kozan Belediyesi'ni kazanan MHP'nin adayı Nihat Atlı'nın 'Belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı' gerekçesiyle başkanlığının düşürülmesiyle, seçimi ikinci tamamlayan Saadet Parti'li Kazım Özgan başkan seçildi. Daha önce de bir dönem Kozan Belediye Başkanlığı yapan Kazım Özgan, 2022 Mart ayında vizyona giren ve ilçede yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filmini ilçede tek olan sinemada yayınlatmadı. Özgan, "Sinemayla ilgilenenler hikayesini anlattılar. Burada bir şiddet var. Ben bu şiddeti niye çocuklarıma anlattırayım? Niye onlar bunu dikkate alsınlar? İsterse oradan milyonlar kazanayım, ben istemem. Öğrenmelerini doğru bulmam. İlçede böyle bir film yayınlanmayacak" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Bergen filminin gösterimini ''şiddet içerdiği'' gerekçesiyle yasaklayan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İYİ Parti'nin adayı olarak girdiği yerel seçimleri kaybetti.

Kazım Özgan, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Saadet Partisi'nden istifa edip, AK Parti'ye geçti. Özgan, AK Parti'den aday gösterilmeyince İYİ Parti'ye geçip, Kozan Belediye Başkan Adayı oldu. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kazım Özgan, seçimi kaybetti. Oyların yüzde 18,03'ünü alan Özgan, bu sonuçla seçimde 4'üncü oldu. Kozan Belediye Başkanlığı'nı ise kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 28,05 oy alan MHP'nin adayı Mustafa Atlı kazandı.

IQ TESTİ PAYLAŞTI

Filmin yasaklanmasına tepki gösteren Bergen karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah da Başkan Özgan'ın açıklamasından alıntı yaparak altına IQ testi paylaştı. Başkan, Farah Zeynep Abdullah'a da 'Hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı. Dava, yerel mahkeme tarafından reddedilirken bu kez Başkan Özgan'ın 31 Mart yerel seçimleri için adaylığının açıklanmasının ardından oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada hesabından, "Yolun açık olsun. Bergen filmi için 'araştırdım bu film şiddet içeriyor' deyip Kozan’da gösterilmesine mani olan, bana dava açıp, filminin reklamı için ünümden faydalanmak istiyor diyen zeka küpü başkan" ifadelerini kullandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Bergen filminin gösterimini ''şiddet içerdiği'' gerekçesiyle yasaklayan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İYİ Parti'nin adayı olarak girdiği yerel seçimleri kaybetti.

HALİS SERBEST DE DAVA AÇTI

'Acıların Kadını' olarak tanınan arabesk sanatçısı Bergen'i 6 kurşunla öldüren Halis Serbest, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 'Bergen' filminin yapımcısı Orchestra Content'e dava açtı. Serbest, davayı kaybetti.

DHA

Etiketler adana bergen kozan kazım özgan sansür yasak
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