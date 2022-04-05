Bergen’i öldüren Halis Serbest yapım şirketine tazminat davası açtı

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynadığı Bergen filmi için yeni bir gelişme yaşandı. Bergen'i öldüren Halis Serbest, film için yapım şirketine dava açtı.

Bergen'i öldüren Halis Serbest, 4 Mart'ta vizyona giren "Bergen" filmine dava açtı. Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde oynadığı Bergen filminin yapım şirketine, 'kişilik haklarına saldırı' olduğu iddiasıyla maddi-manevi tazminat davası açan Serbest gündem oldu. Farah Zeynep Abdullah'ın kazancının konuşulduğu günlerde harekete geçen Serbest'in istediği tutar da dikkat çekti.

Serbes'in avukatı Taylan Perver Yalnız, müvekkilinin hayatının rızası olmadan filme konu edildiğini belirterek, "Müvekkili inanılmaz derece ölüm tehditleri alıyor. Bununla beraber sosyal medyada sürekli hakarete maruz kalıyor. Ortada kişinin rızası olmadan çekilmiş bir film ve hukukun zedelendiği bir durum vardır” dedi.

FİLME TEDBİR KARARI İSTEĞİ REDDEDİLDİ

Halis Serbest, söz konusu film gösterime girmeden önce avukatı aracılığıyla Kozan 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ‘kişilik haklarına saldırı’ iddiasıyla gösterimin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı alınması adına dilekçe sundu. Mahkeme, Serbest’in talebini reddetti. Bunun üzerine Serbest, filminin vizyona girmesinin ardından aynı gerekçe ve ölüm tehditleri aldığı iddiasıyla Kozan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne maddi-manevi tazminat davası açtı.

FİLMDEN ELDE EDİLECEK GELİRE GÖRE...

Filmin yapım şirketi ise dava dilekçesine itiraz ederek filmde ‘kişilik haklarına saldırı’ olmadığı ve davacının hayati tehlikesi olduğu iddiasının gerçekten çok uzak, hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu.

Halis Serbest’in avukatı Taylan Perver Yalnız, manevi olarak 300 ila 500 bin arasında bir tazminat talep edeceklerini, miktarın ise filmden elde edilecek gelire göre hesaplanacağını söyledi.