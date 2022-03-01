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Beşiktaş’a akşam yemeğinde döner ziyafeti

Beşiktaş’a akşam yemeğinde döner ziyafeti

Beşiktaş, Yukatel Kayserispor’a karşı oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı öncesinde gerçekleştirilen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Beşiktaş, Yukatel Kayserispor’a karşı oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı öncesinde gerçekleştirilen akşam yemeğinde moral depoladı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde yarın Yukatel Kayserispor’u konuk edecek olan Beşiktaş, akşam antrenmanının ardından tesislerde gerçekleştirilen yemekte bir araya geldi. Dönerci Serkan Usta’nın hazırladığı özel döner menüsünü tadan siyah-beyazlı ekip, yarın oynanacak karşılaşma öncesinde keyifli bir zaman geçirdi. Dönerci Serkan Usta, daha önce Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde de siyah-beyazlı ekip için menü hazırlamıştı.

Etiketler akşam yemeği döner beşiktaş
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