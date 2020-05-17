Beşiktaş'taki anıt kaldırıldı

19 Mayıs 1999 tarihinde açılan 33 metre yüksekliği ve 3 metre çapı bulunan anıt parça parça sökülerek kaldırıldı. Beşiktaş Belediyesi’nden anıt ile ilgili yapılan açıklamada, “Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı’mızın da bulunduğu alanda sürmekte olan çalışmalar nedeni ile anıtın yapısında eğim meydana geldiği ve yıkılma tehlikesi ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu nedenle anıtımızın çevreye zarar vermeden kaldırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Kazı çalışmaları sonlandığında Beşiktaş’ımıza ve İstanbul’umuza yakışır bir Atatürk Anıtının burada tekrar yer alması için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz” denildi.