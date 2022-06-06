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BİLSEM yaz okulu başvuruları başlıyor

BİLSEM yaz okulu başvuruları başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Özer, BİLSEM yaz okulu başvurularının 25 Haziran'da başlayacağını duyurdu. Kurslar ise 18 Temmuz-14 Ağustos'ta verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılı BİLSEM yaz okullarına ilişkin kılavuzun illere gönderildiği, kurslara 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabileceği belirtildi.

Bakan Özer, konuya ilişkin açıklamasında, öğrencilerin okullarının bulunduğu il ve ilçe sınırları dışındaki BİLSEM'lerde açılacak kurslara da başvuru yapabileceğini belirtti.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

"Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak. Kurslar, 18 Temmuz'da başlayacak, 14 Ağustos'ta sona erecek." bilgisini paylaşan Özer, öğrencinin başvurduğu BİLSEM'lerin bünyesinde hangi atölye ya da ders varsa onlardan kurs açılacağını bildirdi.

Özer, kurs için 10 öğrencinin başvuru yapması gerektiğini belirterek, "Öğrencilerimiz en fazla 2 farklı atölye/ders grubundan yaz okuluna devam edebilecek. Dersler, hafta içi ve cumartesi günleri, günde 2 saat haftada 8 saat olarak düzenlenecek. Yaz okulu, toplam 4 hafta sürecek. Dersler, 40 dakika olacak." ifadelerini kullandı.

 

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