Bingöl'de şiddetli deprem

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde çevre illerde de hissedilen 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD yaptığı açıklamada, "Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR ULAŞMADI"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin "An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır." bilgisini paylaştı. Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bingöl Kiğı'da saat 21:28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun."

Bingöl il merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıktı.

VALİ EKİNCİ'DEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığını, AFD ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Bingöl merkez ve ilçeleri ile çevredeki bazı illerde deprem hissedildi. İl merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşlar evlerinden çıktı. Vali Kadir Ekinci, AA muhabirine, depreme ilişkin çalışmanın sürdüğünü belirterek, "Jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum gelmedi. Herhangi bir hasar kaydı yok." ifadelerini kullandı.

ŞÜKRÜ ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

Prof Dr Şükrü Ersoy Twitter'dan depremle ilgili açıklama yaptı. Ersoy yaptığı açıklamada, "Elazığ Karakoçan dolayında M5.3 büyüklüğünde deprem. Geniş bir alanda hissedilmiş. DAF ya da KAF üzerinde değil" ifadelerine yer verdi.