Binlerce öğrenci ter döktü: AYT'de hangi bölüm zor, hangi bölüm kolaydı?

Üniversitelerin dört yıllık bölümlerine girmek isteyenler bugün AYT'ye girerek son oturumu da tamamladı.

Üniversitelerin dört yıllık bölümlerini kazanmak isteyen adaylar bugün Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) ter döktü. 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu, YKS'nin ikinci oturumunun sona ermesiyle en çok hangi bölümde zorlanıldığı da hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak edildi.

'BİRAZ ZORLADI'

Bazı adaylar, özellikle matematik başta olmak üzere bazı testlerin zorladığını belirtirken, kimi adaylar sınavın bitmesinden memnun olduğunu söyledi.

Adaylardan Egemen Güney, bu yıl ilk defa girdiği YKS'nin ikinci oturumu AYT'nin, TYT'ye göre daha zor olduğunu belirterek, "Bugünkü sınav biraz zorladı ama çalıştım güveniyorum" dedi.

ÖSYM'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını açıkladığında kendi cevapları ile karşılaştıracağını aktaran Egemen Güney, "Cevaplarımı hatırlıyorum, cevap anahtarını heyecanla bekliyorum, yayınlanınca bakacağım" diye konuştu.

'MATEMATİK ÇOK İYİ GEÇMEDİ'

İdil Mumcu ise fen bilimleri testinin güzel geçtiğini, matematikte zorlandığını ifade ederken sınavı, "Matematiği yine yaptım ama çok iyi değildi, bilmiyorum. TYT kolaydı, AYT'nin zorlayacağını biliyordum. Üniversitede makine mühendisliği okumak istiyorum. Umarım istediğim sonuç gelir" sözleriyle değerlendirdi.

Sorular ve yanıtları açıklandığında bakıp bakmayacağı sorulan Mumcu, "Ben çok iyi hatırlamıyorum, direk siliniyor kafamdan. Sonuçların açıklanacağı 20 Temmuz'u bekleyeceğim" ifadesini kullandı.

'TYT İYİ GEÇTİ, BUGÜN ZORLANDIM'

Sınavın kendisi için ve geçen yıllara göre kolay olduğunu dile getiren Sertan Tekkaya ise soruların beklediği gibi olduğunu söyledi. Tekkaya, "Soruların hepsini hatırlıyorum, cevaplarımla karşılaştırırım" dedi.

Ceylin Saygı da dünkü TYT'nin iyi geçtiğini ancak bugünkü testlerde çok zorlandığını anlatarak, özellikle Türkçe ve matematik testlerinin çok zor olduğunu, görsel sanatlar okumak istediğini belirtti.

'SINAVA GİRDİM, YAPIP ÇIKTIM'

Sınav çok stresli geçtiğinden cevap anahtarını hatırlamakta da zorluk çekeğini belirten Saygı, "Sınava girdim, yapıp çıktım. Sorulara bakarım ama moralimi bozmak istemem belki de bakmam. 20 Temmuz'u bekleyeceğim" diye konuştu. (AA)