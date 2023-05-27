  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir anket daha: Fark sadece ama sadece 0,6 puan!

Bir anket daha: Fark sadece ama sadece 0,6 puan!

Bir anket daha: Fark sadece ama sadece 0,6 puan!
Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna sadece saatler kala Alf Araştırma tarafından ikinci tur seçimlerine dair son seçim anketi açıklandı. Anket sonuçlarına göre Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark sadece 0,6 puan...

ALF Araştırma Şirketi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi son anket sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Anket 25-26 Mayıs tarihlerinde yüz yüze yapıldı.

Anket şirketi katılımcılara, "28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde hangi adaya oy vereceksiniz?" diye sordu.

Anket şirketi veriler öncesinde bir açıklama da yaptı. Yapılan açıklamada, "Hata payı göz önüne alındığında seçimin kıran kırana geçeceği ve seçmenini sandığa götüren tarafın kazanacağı bir seçim olacağını öngörmekteyiz" ifadeleri yer aldı.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra anket sonuçları şöyle:

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,3
Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 44,88 oy almıştı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,7
Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 49,52 oy almıştı.

Alf anketine göre Kılıçdaroğlu 0,6 puan önde.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna sadece saatler kala Alf Araştırma tarafından ikinci tur seçimlerine dair son seçim anketi açıklandı. Anket sonuçlarına göre Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark sadece 0,6 puan...

Etiketler alf araştırma seçim anketi anket seçim anketi sonuçları 2'nci tur sonuçları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın fiyatları için ezber bozan tahmin
Bakan Özer'den 2023 yılında utandıran müjde
İkinci el otomobilde değeri en fazla artan araçlar belli oldu
Trafik magandaları kamerada! Bir aileye kabusu yaşattılar
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi açıklandı
Taksim'de tepki çeken Afgan dansı!
29 Mayıs haftasında gökyüzü neler söylüyor ? 29 Mayıs haftası burç yorumları...
Erdoğan'dan 2'nci tura 1 kala asgari ücrete ve memura zam müjdesi
Bir seçim anketi daha açıklandı: Fark 4,38 puan!
Milyonların beklediği seçim vaadi geldi: Maçlar şifresiz olacak!