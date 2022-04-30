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Bir bira grubuna daha zam geliyor

Bir bira grubuna daha zam geliyor

Bazı bira grubuna, 6 Mayıs itibariyle zam geleceğini, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği açıkladı.

Efes bira grubunun ithal ürünlerine 6 Mayıs itibariyle zam geleceğini, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği, duyurdu.

Yapılacak zammın miktarı bilinmezken, zamlanacak biraların listeleri şöyle açıklandı:

Not: Bira markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir. 

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