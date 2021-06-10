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Bir çalışan grubu daha korona virüs aşılamasına dahil edildi

Bir çalışan grubu daha korona virüs aşılamasına dahil edildi

Bankacıların sosyal medyada başlattığı "Aşı İstiyorum" kampanyası sonuç verdi ve 200 bin bankacı aşı kapsamına alındı. Aşı kapsamına alınan bankacıların randevularını e-nabız üzerinden alabileceği belirtildi.

ParaMedya'da yer alan habere göre, yeni tip korona virüs salgını kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Her geçen gün farklı meslek gruplarının aşı programına dahil edildiği takvime bankacılar da eklendi.

BANKACILAR DA AŞI TAKVİMİNDE

Sağlık Bakanlığı dün itibariyle sinema ve dizi seti elemanlarını da aşı kapsamına almış ve bankacıları almamıştı. Gelen tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı bankacıları da aşı kapsamına aldı.

SİSTEME YÜKLENMEYE BAŞLANDI

Bankacılar, tercihlerine göre Sinovac ya da BioNTech aşısı olabilecek. Aşı kapsamına alınan bankacıların randevularının e-nabız üzerinden görünmeye başlandığı belirtilirken, bazı bankacıların ise hala randevu alamadığı ifade edildi.

Ancak sistemin yükleme yaptığı kısa süre içerisinde tüm bankacıların aşı randevusu alabileceği belirtildi.

Etiketler bankacılar bankacı aşı koronavirüs aşısı korona virüs
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