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Bir ilde daha ormanlara giriş yasaklandı

Bir ilde daha ormanlara giriş yasaklandı
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Kars’ta mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların seyretmesinin üzerine şehirdeki bazı ağaçlık alanlar ile ormanlara girişlere yasak getirildi.

Yaz mevsimi geldi, sıcaklıklar arttı. Orman yangınları tehlikesine ilişkin yasak kararı getirilen illerin arasına Kars da eklendi.

ORMAN YANGINLARINI ÖNLEMEK İÇİN YASAK KARARI

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz başkanlığında toplan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Kurulu, kentte olası orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı kararlar aldı.

Kent merkezi ve ilçelerde kurul tarafından belirlenen mesire alanları ile ormanların haricindeki yerlere görevliler haricinde 19.00-08.00 saatlerinde girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Kurul tarafından alınan karar gereği, kentte bulunan Soğuksu Tabiat Parkı dışındaki ağaçlık alanların dışındaki bölgelerde de piknik yapılması yasaklandı.

Ayrıca kurul kararınca yasaklara uymayan vatandaşlar hakkında ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Etiketler orman yasak kars
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