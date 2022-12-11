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Bir ilde doğal gaz kesintisi: Vatandaş tüpçülere akın etti

Bir ilde doğal gaz kesintisi: Vatandaş tüpçülere akın etti
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Yozgat'ta özel bir şirkete ait iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusu delinince vatandaş tüpçülere akın etti.

Yozgat'ta dün akşam saatlerinde Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde su isale hattı çalışması yapan iş makinesi, doğal gaz borusunu kırdı. Borudan kısa sürede sızan gaz çevreye yayıldı.

TÜPÇÜLERE AKIN ETTİLER
Vatandaşların ihbarı üzerine doğal gaz dağıtım şirketi tarafından kentin gazı kesildi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatılırken, gazı kesilen vatandaşlar, uzun süredir kullanmadıkları mutfak tüplerini doldurtmak için tüp satan işletmelere akın etti.

 VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Arızanın yaşandığı alanda inceleme yapan Yozgat Valisi Ziya Polat, "Akşam saatlerinde doğal gaz hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent merkezinde doğal gaz kesildi. Şu an hastanelerimize, cezaevine, sağlık ocaklarına ve fırınlara gaz verildi ve vermeye devam ediyoruz. Yozgat'ımıza geçmiş olsun diliyorum" açıklamasında bulundu.

 Konutlara doğal gaz verme çalışmalarının sürdüğünü belirten Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Doğal gaz, elektrik ve su gibi olmuyor, konut girişlerindeki gaz regülatörlerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Doğal gaz dağıtım şirketi personeli tüm regülatörleri kontrol edecek, ondan sonra evlere gaz verilecek" dedi. (

Etiketler tüp tüpçü
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