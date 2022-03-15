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Bir ilde eğitime kar engeli

Bir ilde eğitime kar engeli

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Rize merkez ve ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Rize merkez ve ilçelerinde devam eden kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Rize'de geçen hafta cuma gününden bu yana merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılmış olan açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 16 Mart 2022 Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

Etiketler eğitim kar engel il
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