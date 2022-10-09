Bir seçim müjdesi daha: Kara liste ve sicil affı geliyor!

AK Parti'nin 2023 seçimlerine sadece birkaç ay kala başlattığı "seçim müjdesi" furyasına sicil affı ile çek, senet ve kredi borcu olanlar için "kara listeden çıkarma" maddesi de eklendi.

Çalışanlardan, öğrencilere kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba kanun teklifinin Meclis görüşmeleri bu hafta başlıyor. Bu kanun teklifinde sicil affı maddesi de yer alıyor.

Yapılan hesaplamalara göre sicil affıyla yaklaşık 10 milyon kişi hakkındaki kayıtlar silinecek.

Bu kayıtlar kredi derecelendirmesi, çek defteri verilmesi gibi işlemlerde olumsuz etki yaratamayacak.

Teklifin ilgili maddesine göre, sicil affından ana para ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim'den önce olanlar faydalanabilecek.

Bu kişi ya da şirketlerin borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödemesi ya da yapılandırması gerekiyor.