  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir seçim müjdesi daha: Kara liste ve sicil affı geliyor!

Bir seçim müjdesi daha: Kara liste ve sicil affı geliyor!

Bir seçim müjdesi daha: Kara liste ve sicil affı geliyor!

AK Parti'nin 2023 seçimlerine sadece birkaç ay kala başlattığı "seçim müjdesi" furyasına sicil affı ile çek, senet ve kredi borcu olanlar için "kara listeden çıkarma" maddesi de eklendi.

Çalışanlardan, öğrencilere kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba kanun teklifinin Meclis görüşmeleri bu hafta başlıyor. Bu kanun teklifinde sicil affı maddesi de yer alıyor.

Yapılan hesaplamalara göre sicil affıyla yaklaşık 10 milyon kişi hakkındaki kayıtlar silinecek.

Bu kayıtlar kredi derecelendirmesi, çek defteri verilmesi gibi işlemlerde olumsuz etki yaratamayacak.

Teklifin ilgili maddesine göre, sicil affından ana para ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim'den önce olanlar faydalanabilecek.

Bu kişi ya da şirketlerin borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödemesi ya da yapılandırması gerekiyor.

Etiketler çek senet kredi kartı sicil affı kara liste borç seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İslam Memiş'ten altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
AK Partili belediyeden içki ruhsatına 43 kat zam!
Tarlada tesadüfen tarihi keşif! Tarlasını sürerken buldu hayrete düştü
70 yaşına giren Putin için verilen doğum günü hediyeleri olay oldu
Bu iddia olay olur: ''Vatandaşın dolar hesaplarına kısıtlama gelebilir''
Milyonlarca özel sektör çalışanı için maaş promosyonu umudu doğdu
Alaska'dan havalandı, Türkiye'de mola verip Yeni Zelanda'ya uçtu!
Prof. Dr. Naci Görür'den güneş tutulması öncesi korkutan büyük deprem uyarısı
İstanbul'un 244 yıllık tarihi binası 48 milyon TL'ye satışa çıkarıldı
Ünlü sigorta şirketine saldırı! Binlerce vatandaşın verileri sızdırıldı