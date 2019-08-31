Birlik Vakfı'ndan çirkin 30 Ağustos ilanı !

Birlik Vakfı Konya Şubesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla ilgili yazılı açıklama yaparak Kurtuluş Savaşı ile ilgili çirkin ifadeler kullandı. Vakıf bununla da yetinmeyerek, yerel gazeteye 'Farkındayız' başlığıyla tam sayfa verilen ilanda "Lozan'da, 12 Adaları ve Misak-ı Milli sınırlarımızı elimizden alıp, üstüne üstlük bunu zafer diye bize dayattıklarının da farkındayız" ifadeleri yer aldı. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Birlik Vakfı Konya Şubesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin yazılı bir açıklama yapmış ve ardından da Konya’daki birçok yerel gazetede ‘Farkındayız’ başlığıyla ilan vermişti. İlana birçok kişi tepki gösterirken İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ilan hakkında suç duyurusnda bulunacakları açıkladı.

İŞTE O TEPKİ ÇEKEN İLAN

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin kazanımlarını hedef alan ve ‘Farkındayız’ başlığıyla Konya’daki birçok yerel gazetede yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son 100 yıldır ise bizi Anadolu’dan tamamen sürüp çıkarmak yerine ‘bizi bizlikten’ çıkarmanın daha kolay ve işe yarar olacağını düşündükleri için bir milleti millet yapan ne varsa hepsini iptal edip, yerine batının değer ve kurumlarını cebir ve şiddetle enjekte ettiklerinin farkındayız. Her şeye rağmen, milli ve yerli unsurların çaba ve gayretlerinin kaos ve darbelerle engellenerek, milletimizin kendisine biçilen dar gömleği çıkarıp atma mücadelesinin defalarca engellendiğinin veya geciktirildiğinin farkındayız. Lozan’da, 12 Adaları ve Misak-ı Milli sınırlarımızı elimizden alıp, üstüne üstlük bunu zafer diye bize dayattıklarının da farkındayız. İlerici gerici, sağcı solcu, Alevi Sünni, Türk Kürt fitnesi ile bizi yıllarca meşgul edip, içimizde derin yaralar açtıklarının da farkındayız. Çok partili sisteme geçtiğimizden beri, ortalama 1.2 yılda bir kurulup yıkılan hükümetlerle bizi oyaladıklarının farkındayız”

“BU İNSANLAR CUMHURİYETİMİZDEN RAHATSIZLIK DUYUYORLAR”

Birlik Vakfı Konya Şubesi tarafından yapılan açıklamaya ilişkin Sözcü’ye konuşan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, yapılan açıklamanın üzüntü verici olduğunu söyleyerek, “Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere bu insanlar hem Cumhuriyetimizden hem de demokrasisimizden rahatsızlık duyuyor. Bu bildirinin altına imza atanlar beyinlerindeki karanlık düşüncelerle ülkenin çağdaş bir toplum olmasını istemeyenlerdir. Bunlar ülkemizin kazanımlarına saygı duymadıkları gibi yarınına da ihanet etmekte” dedi.

“HUKUKİ OLARAK NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

Açıklamanın altında imzası bulunanlara ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını belirten İYİ Partili vekil Yokuş, “Yapılan bu çirkin açıklamaya ilişkin hukuki ne gerekiyorsa yapacak ve suç duyurusunda bulunacağız. Bu vakfı devlet yönetimde bulunan kişiler de destekliyor. Bunu anlamak çok zor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda çıkıp açıklama yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Birlik Vakfı’nın Kurucular Kurulu listesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM başkanı İsmail Kahraman ve eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu gibi isimler de yer alıyor.