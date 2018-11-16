Birlikte olduğu kadını gasbeettiği iddiasıyla tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde para karşılığı ilişkiye girdiği G.T. isimli kadını, bıçak tehdidiyle gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan K.Ç.(24), tutuklandı.

İddiaya göre Çerkezköy'de yaşayan K.Ç., G.T. isimli kadınla para karşılığı cinsel ilişkiye girdi. Daha sonra ikili tartışmaya başladı. Bu sırada Ç., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak kadını tehdit etti ve üzerindeki para ile cep telefonunu alıp, kaçtı. G.T.'nin emniyete giderek şikayetçi olması üzerine polis, Ç.'i yakalayarak gözaltına aldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve G.T.'den alacağı olduğunu savunan Ç., sevk edildiği mahkemece 'gasp ve yağma' suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu.