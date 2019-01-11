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  2. Güncel
  3. 11 Ocak 2019 20:50

Birliktelik teklif edip yaşlı adamı dolandırdılar

Aydın'da bir yaşlı adama birlikte olma teklifinde bulunan iki kadın 500 lirayı alıp kaçtı.

Birliktelik teklif edip yaşlı adamı dolandırdılar
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Aydın’da bir yaşlı adama birlikte olma teklifinden bulunan iki kadın 500 lirayı alıp kayıplara karıştı. 

Olay, Atatürk Kent Meydanı yakınlarında meydana geldi. Yolda gördükleri yaşlı adamı gözüne kestiren kimliği belirsiz iki kadın önce yaşlı adamdan yardım istedi. Daha sonra yaşlı adama birlikte olma teklifinde bulunan kadınlar, yaşlı adamdan 500 lira isteyip birlikte olma teklifinde bulundu. Yaşlı adam da teklifi kabul edip 500 lirayı kadınlara verdi. Kadınlar parayı alıp kayıplara karışırken, Mehmet Ç. ise durumu polise bildirdi. 

Kayıplara karışan kadınları bulmak için emniyet görevlileri tarafından şehir merkezinde arama çalışması başlatıldı. 

İHA

teklif , cinsel ilişki , kayıp , aydın
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