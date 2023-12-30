  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından farklı zamanlarda düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan iki ayrı lastik bottaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler bodrum göçmen düzensiz göçmen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımı AK Parti ismi rahatsız etti İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımı AK Parti ismi rahatsız etti Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor Depoları doldurun! Benzin, motorin ve LPG'ye dev ÖTV zammı açıklandı Depoları doldurun! Benzin, motorin ve LPG'ye dev ÖTV zammı açıklandı 2024 yılı burç yorumları 2024 yılı burç yorumları Emekli ve memur maaş zammını belirleyecek aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı Emekli ve memur maaş zammını belirleyecek aralık ayı enflasyon beklentisi açıklandı Mehmet Büyükekşi sadece o soruyu yanıtladı: Denk mi geldi, denk mi getirildi... Mehmet Büyükekşi sadece o soruyu yanıtladı: Denk mi geldi, denk mi getirildi... Akıllara durgunluk veren kaza! Minibüs kağıt gibi yırtıldı Akıllara durgunluk veren kaza! Minibüs kağıt gibi yırtıldı Trafik canavarı sosyal medya fenomeni böyle yakalandı Trafik canavarı sosyal medya fenomeni böyle yakalandı Memur ve emekli zammı açıklandı Memur ve emekli zammı açıklandı