Bodrum'da korkutan yangın !

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 15 hektarlık alan kül oldu. Yangına, 2 helikopter çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti. Çok sayıda ekibin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 3.5 saatte söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gümüşlük Mahallesi, Dereköy, Çilek Dağı ile Kavak Boğazı arasındaki makilik alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın tüm bölgeye yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale edemediği bölgede çıkan yangına havadan 2 helikopter müdahale etti.

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra AKUT ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi. Kayalık ve engebeli arazi nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte güçlük çekti.

Akşam saatlerine kadar devam eden yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Alevlerin söndürüldüğü bölgelerde ise soğutma çalışmaları başladı.

SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekibin müdahalesi sonucu yaklaşık 3.5 saatte söndürüldü.

Çok sayıda orman işçisinin de katıldığı söndürme çalışmalarına havadan da iki helikopterle destek verilirken, yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.