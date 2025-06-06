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Boğaziçi Üniversitesi'nde Survivor finali krizi çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde Survivor finali krizi çıktı!
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Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ın bu yılki finalinin Boğaziçi Üniversitesi'nin İstanbul Beykoz'da bulunan Anadolu Hisarı Kampüsü'nde yapılacağının ortaya çıkması üniversiteyi karıştırdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışma programının bu yılki büyük finalinin Boğaziçi Üniversitesi'nin Anadolu Hisarı Kampüsü'nde yapılacak olması ortalığı karıştırdı.

Survivor finalinin yapılacağı tarihlerle üniversite öğrencilerinin mazeret sınavları ve YADYOK yani Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Yeterlilik Sınavı'nın kesişmesi tepkileri de büyüttü.

T24'ten Can Öztürk'e konuşan Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Mine Eder "Bunlar üniversiteyi nasıl ticarileştireceklerini bilemedi, artık yeni bir zirve bu." diyerek Survivor finalinin okulun kampüsünde yapılmasına tepki gösterdi.

Eder sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürpriz oldu mu derseniz olmadı. Biz bu kampüsün reklamlarda kullanılması konusunda, çok titiz bir kurumdan darmadağın bir üniversiteye geldik. Gördüğünüz gibi de Survivor için bilet satan bir kurum olmuşuz. Onlar burada çok keyfi bir şekilde bir takvim çıkarttırıp o arada yaz okulu başlamadan önce orayı boş bıraktırtmış olabilir. O yüzden öğrenciler oradayken bunlar yapılıyor gibi bir cümle kuramayabiliriz. Asla sürpriz olmuyor. Fazla para kazanmak için böyle şeyler yapıyorlar, üniversitenin itibarıyla oynamak pahasına da olsa. Mazeret sınavları var onlar hâlâ devam ediyor. Ayrıca da 11'inde YADYOK İngilizce yeterlilik sınavı var. Bu örnek, üniversitenin ticarileşmesinde gelinen son noktayı gösteriyor."

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Etiketler boğaziçi boğaziçi üniversitesi survivor survivor 2025 survivor 2025 finali final
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