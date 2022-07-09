Boğaziçi'nde 3 akademisyen göreve iade edildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 ay süreyle üniversiteden uzaklaştırılan 4 akademisyenden 3'ü göreve iade edildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlüğün üç ay süreyle üniversiteden uzaklaştırdığı dört akademisyenden üçü göreve iade edildi.

Üniversitenin Bilgi Teknoloji Kurulu'nda yer alan Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Necmettin Emre Otay göreve iade edilirken, uzaklaştırılan dördüncü akademisyen Prof. Dr. Tuna Tuğcu göreve iade edilen isimler arasında yer almadı.

Evrensel'in haberine göre Rektör yardımcısı Fazıl Önder Sönmez yazdığı kurum içi bilgilendirme yazısında, "haklarında cezai ve disiplin soruşturması açılan akademisyenlerin ifadeler alındıktan sonra yapılan ön değerlendirmede Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Necmettin Emre Otay’ın, akademik görevlerine devam etmelerinin sakınca oluşturmayacağı kanaatine varıldığı" belirtildi ve "Söz konusu üç akademisyenin görevden uzaklaştırılmaları kararının kaldırılması hususunda bilgi ve gereğini arz ederim" denildi.

Evrensel