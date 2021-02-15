Boğaziçi'nde kara rağmen protesto

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan Melih Bulu’ya karşı akademisyen ve öğrencilerin protestoları tüm baskılara, kar ve soğuğa rağmen 43’üncü gününde de devam etti.

Akademisyenler olumsuz hava koşullarına rağmen dün de Güney Meydan’da rektörlük binasına sırtlarını döndü. Bulu’nun istifası ile öğrencilerin direnişine yönelik gözaltı ve tutuklamalara son verilmesi talebini yineleyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi.

Akademisyenler, Bugünkü nöbette bir kaç gün önce genç yaşında yaşamını yitiren Boğaziçi Üniversitesi Güvenlik Amiri İsmail Yıldırım’ı da andı. Akademisyenler, "Bir kez daha ailesine, sevdiklerine ve Boğaziçi camiasına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.