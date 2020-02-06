Boğazköy'de su seviyesi yükselmeye başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy barajında, geçen yılın eylül ayında su seviyesi neredeyse yarı yarıya inmişti.

Suların çekilmesiyle eski köprü yeniden gün yüzüne çıkmış, ortaya çıkan manzara herkesi endişelendirmişti.





Yenişehir ve İnegöl'de bulunan bazı tarım alanlarının sulama kaynağı olan barajdaki durumun en büyük nedeni havaların aşırı kurak geçmesiydi.

Bazı bölgelerinde su seviyesinin yok denecek kadar azaldığı barajda, su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Son zamanlardaki yağmurlarla oluşan durum herkesi sevindirdi.