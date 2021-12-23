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Bolu'da göz doktorunu darbeden saldırgan tutuklandı

Bolu'da göz doktorunu darbeden saldırgan tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Bolu'da göz doktoruna saldıran kişinin tutuklandığını duyurdu.

Son dakika haberi: Bolu’da, göz muayenesi için eşini götürdüğü hastanede sıra beklemek istemeyen Y.E.D.'nin, yumruk attığı göz doktoru Emre B.’nin burnu kırılmıştı. Beyaz kod verilen olayda gözaltına alınan şahıs emniyete götürülmüştü. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve saldırgan tutuklandı. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

SALDIRGAN TUTUKLANDI
Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bolu A.İ.B. Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, görevi başındaki doktora saldıran ve hakkında Beyaz Kod verilen kişi tutuklandı. Saldırgan, olayda, sıra bekleyen hastaları da rahatsız etmişti. Sağlıkta şiddete karşı harekete geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

 

Etiketler bolu göz doktoru
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