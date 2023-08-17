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Bolu'da orman yangını

Bolu'da orman yangını
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Bolu’da orman yangını çıktı.

Mudurnu ilçesine bağlı Aynalıkaya köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ve orman işçileri tarafından müdahalede bulunuluyor.

Etiketler bolu orman yangını
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