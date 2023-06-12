Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5.725 puanla yeni tarihi zirvesini gördü.

Borsa yeni haftada rekor seviyeyi gördü.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,27 puan ve yüzde 0,84 değer kazanarak 5 bin 673 puana yükseldi.

Yükselişi sürdüren endeks seans içinde 5 bin 725 puan ile tüm zamanların en yükseğine çıktı.

BIST 100 endeksine güne alıcılı başlayan hisselerin başında; EUREN, ULUUN, MAVI, PSGYO, ERBOS vardı.

KLRHO, FENER, ALARK, ZOREN ve ASELS payları ise güne kısmi düşüşle başlayan hisseler oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, Avrupa, Japonya ve Çin merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını ifade etti.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazanarak günü 5 bin 626,49 puandan tamamladı.

GÖZLER BU HAFTA FED'DE

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantıda yüzde 74 ihtimalle politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini aktaran analistler, politika metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını dile getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu hafta faiz artırımlarına ara verebileceğinin öngörülmesine karşın temmuzda 25 baz puan daha faiz artırarak "şahin" politikalarına son vermesinin tahmin edildiğini söyledi.

ABD ekonomisinde iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri verdiğini ancak hala istenilen sonuçların alınamadığını aktaran analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin fiyatlamalar açısından önemli bir başka unsur olduğunu vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.850 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.