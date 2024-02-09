Borsa İstanbul rekora doymuyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.016,02 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında 9.016,02 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,09 puan ve yüzde 0,40 değer kazancıyla 8.985,89 oldu. Toplam işlem hacmi 54,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile madencilik, en fazla kaybettiren yüzde 0,84 ile sigorta geçti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle risk iştahının güçlü seyrettiğini söyledi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" toplantısını TCMB Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan ile birlikte gerçekleştirdi. Karahan, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının öngördüklerinden daha güçlü olduğunu ifade etti.

2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu kaydetti.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) enflasyon muhasebesi uygulamasına yönelik düzenlemeler yaptı. Düzenlemeyle 9 aylık bilançolarla halka açılacak şirketler için 15 gün ek süre verildi. Kurul, Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına da onay verdiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.140 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA