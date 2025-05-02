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Borsa manipülasyonunda 12 kişiye tutuklama

Borsa manipülasyonunda 12 kişiye tutuklama
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Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarla 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si hakkında tutuklama kararı verilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Etiketler borsa istanbul manipülasyon soruşturma
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