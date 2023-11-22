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Borsa yeni güne böyle başladı

Borsa yeni güne böyle başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,1 yükselişle 8.054,80 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,17 puan artışla ve yüzde 0,1 değer kazanarak 8.054,80 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,7 ile tekstil, tek kaybettiren bankacılık oldu.

Dün, alış ağırlık seyrini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 yükselişle 7.946,37 puandan tamamladı.

ABD ve Japonya'da piyasaların yarın Şükran Günü nedeniyle tatil olması dünya genelinde işlem hacimlerinin ciddi şekilde düşmesine yol açarken, Orta Doğu'dan gelen olumlu haber akışı varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) finansal istikrar raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin ateşkes anlaşmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.320 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.910 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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