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  3. 12 Kasım 2018 17:50

''Boy yasağı''na takılan 5 ton balığa el konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, boy yasağına uymayan 5 ton balığa el koydu.

''Boy yasağı''na takılan 5 ton balığa el konuldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce Samsun, Ordu, Giresun ve Sinop'ta eş zamanlı yapılan denetimlerde boy yasağına uymayan 4 ton 632 kilogram istavrit, 970 kilogram lüfer, 156 kilogram barbun ve 84 kilogram mezgite el konuldu.
Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Samsun merkezli Ordu, Sinop ve Giresun'da eş zamanlı denetimler yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Samsun Balık Hali başta olmak üzere gemilerin karaya çıkış noktaları, balıkçı gemileri, nakil araçları, balık halleri, işleme tesisleri, depolar ve perakende satış yerleri dahil olmak üzere 259 noktada denetim yapıldığı kaydedildi.

Balık boyu yasağına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avlanan ve boy yasağına uymayan 4 bin 632 kilogram istavrit, 970 kilogram lüfer, 156 kilogram barbun ve 84 kilogram mezgit balığına el konulmuştur.

Ayrıca standartlara uymayan 2 adet av aracına da el konulmuştur. Denetim ekipleri tarafından el konulan su ürünlerinin satışı yapılmak üzere Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 43 işletmeye ise yaklaşık 50 bin lira idari para cezası uygulanmıştır.

Su ürünleri denetimleri av sezonu boyunca devam edecektir. Balıkçılar, su ürünleri komisyoncuları ve perakendecilerin getirilen yasaklara uyma mecburiyeti vardır. Özellikle limit altındaki balıkları avlamamaları ve satışını yapmamaları gerekmektedir." 

AA

boy yasağı , balık , bakanlık
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