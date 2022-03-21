Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal edildi
Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılacak feribot seferleri, poyraz nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz nedeniyle Gökçeada ile Bozcaada'ya bugün yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
DHA
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