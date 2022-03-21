  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada seferleri iptal edildi

Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılacak feribot seferleri, poyraz nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz nedeniyle Gökçeada ile Bozcaada'ya bugün yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. 

 

 

DHA

Etiketler bozcaada gökçeada feribot seferi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uçak ve otobüs bileti fiyatlarına zam
İl sayısı arttı; İşte 21 Mart Pazartesi okulların tatil edildiği iller
Emeklinin zamlı bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 4 formül masada
Ev hayali kuranlar dikkat! Konutta KDV indirimi geliyor
Mustafa Sarıgül bu sefer esnafı tokatladı
AK Partili Şamil Tayyar bakanları hedef aldı
Piyasalar yine kıpır kıpır! Dolar 15 TL'ye koşuyor
Meclis'te bu hafta gündem yoğun! Milyonları ilgilendiren 4 düzenleme görüşülecek
4 ilde şafak operasyonu: 35 gözaltı
Türkü evi savaş alanına döndü! Şişeler, sandalyeler havada uçuştu