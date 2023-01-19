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Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli
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Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında yarın için planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında; Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri yapılamayacak. Kabatepe-Gökçeada hattında; Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan Geyikli-Bozcaada hattında; Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den saat 19.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan saat 18.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise saat 20.00'deki seferlerin ise gün içinde netlik kazanacağı belirtildi. 

Etiketler engel fırtına feribot
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