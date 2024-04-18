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Brezilya'nın efsane golcüsü Romario 58 yaşında futbola geri dönüyor

Brezilya'nın efsane golcüsü Romario 58 yaşında futbola geri dönüyor
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Brezilya'nın efsane golcüsü Romario, kramponlarını astığı ve şu anda başkanı olduğu America-RJ kulübünde 58 yaşından sonra yeniden yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Brezilyalı efsane golcü Romario, başkan olduğu America-RJ'de 58 yaşından sonra yeşil sahalara yeniden dönme kararı aldı.

43 yaşında aktif futbolculuk kariyerini bitiren Romario, 15 yıl sonra Brezilya ekibinde yeşil sahalara dönüyor.

Brezilya Milli Takımı'nın efsanelerinden Romario, 1994'te ülkesiyle Dünya Kupası sevinci yaşamış ve Avrupa'da Barcelona, Valencia ile PSV gibi takımlarda forma giymişti.

2009'da emeklilik kararı alan Romario, America -RJ'de futbolcu bırakmıştı.

Ayrıca efsane golcünün 15 yıl sonra sahalara dönmesinin altında yatan nedenlerden birinin de 29 yaşındaki oğlu Romarinho ile aynı takımda forma giymek istemesi olduğu kaydedildi.

Etiketler Futbol brezilya efsane
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