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  3. 10 Nisan 2018 21:10

''Bruce Wayne'' ismini kullanmıştı... Cezası belli oldu

FETÖ soruşturmasında ByLock kullanıcı adını "Bruce Wayne" olduğu tespit edilen sanığın cezası verildi.

''Bruce Wayne'' ismini kullanmıştı... Cezası belli oldu
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Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve ByLock'taki kullanıcı adının çizgi roman kahramanı Batman karakterinin gizli kimliği olan "Bruce Wayne" olduğu tespit edilen sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık  Seyfullah Kökdemir tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi  (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Son sözleri sorulan Kökdemir, atılı suçlamaları kabul etmeyerek,  ByLock kullanıcısı olmadığını öne sürdü.

Mahkeme savcısı da mütalaasında, sanığın örgütün gizli iletişim  programı Bylock’u kullandığının tespit edildiğini belirterek, "Silahlı terör  örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutukluluğunun  devamını istedi. 

Mahkeme heyeti, sanık Kökdemir’i 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum  edip, tutukluluğunun devamına karar verdi. 

AA

ceza , bruce wayne , byLock
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