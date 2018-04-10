''Bruce Wayne'' ismini kullanmıştı... Cezası belli oldu

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve ByLock'taki kullanıcı adının çizgi roman kahramanı Batman karakterinin gizli kimliği olan "Bruce Wayne" olduğu tespit edilen sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Seyfullah Kökdemir tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Son sözleri sorulan Kökdemir, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanıcısı olmadığını öne sürdü.

Mahkeme savcısı da mütalaasında, sanığın örgütün gizli iletişim programı Bylock’u kullandığının tespit edildiğini belirterek, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, hükümle birlikte tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Kökdemir’i 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edip, tutukluluğunun devamına karar verdi.