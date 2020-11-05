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  3. 05 Kasım 2020 20:55

Bu elmasın değeri tam 750 bin dolar!

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarında (CIIE), sergilenen 88 karat siyah elmasın değeri tam 750 bin dolar.

Bu elmasın değeri tam 750 bin dolar!
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Çin'in Şanghay kentinde 5-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarında (CIIE) çok sayıda satış rekorları kıran ürün ve çeşitli ileri teknoloji yeniliklerin sunulduğu belirtildi.

Fransız mücevher markası Korloff'a ait pahabiçilmez 88 karat siyah elmasın 'Tüketim Ürünleri' fuar alanında sergilendi. Korloff şirketinin yetkilileri, kara elmasın ortaçağ Avrupa'sına ait olduğunu ve değerinin yaklaşık 750 bin dolara yakın olduğunu ifade etti.

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