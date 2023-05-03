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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; yarın Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) beklenen gök gürültülü sağanakların, yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Öte yandan Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 20 derece olduğu ilçede, öğle vakti sağanak bastırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor. 

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DHA

Etiketler meteoroloji sağanak yağış hava durumu
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