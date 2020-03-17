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  3. 17 Mart 2020 10:56

BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi. İptal edilen seferler BUDO'nun internet sitesinde yayınlandı.

BUDO seferleri iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

 
 

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