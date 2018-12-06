Felaket tellalı duyurdu ! Ünlü oyuncudan acı haber
Felaket tellalı duyurdu ! Ünlü oyuncudan acı haber
MHP'den AK Parti ile yerel seçim ittakında bir sürpriz karar daha
MHP'den AK Parti ile yerel seçim ittakında bir sürpriz karar daha
İstanbul'da vale rezaleti ! Aracını valeye bırakanlar dikkat
İstanbul'da vale rezaleti ! Aracını valeye bırakanlar dikkat
Bu evler bedavaya yeni sahiplerini bekliyor !
Bu evler bedavaya yeni sahiplerini bekliyor !
Asgari ücret pazarlığında asgari ücretli temsilci isyan etti
Asgari ücret pazarlığında asgari ücretli temsilci isyan etti
Danıştay'dan ''TSK'da başörtüsü'' kararı
Danıştay'dan ''TSK'da başörtüsü'' kararı
Dikkat ! Whatsapp artık bu cihazlarda çalışmayacak
Dikkat ! Whatsapp artık bu cihazlarda çalışmayacak
Trafik polisleri kontrollere başladı ! Yağmur gibi ceza yağıyor
Trafik polisleri kontrollere başladı ! Yağmur gibi ceza yağıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Aralık 2018 13:43

BUDO ve İDO'un 19 seferi durduruldu

Bursa'da etkisini artıran yağış,sis ve rüzgar gibi olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksaklıklara neden oldu. BUDO'nun 14, İDO'nun ise 5 seferi iptal edildi.

BUDO ve İDO'un 19 seferi durduruldu
A+ A-

Bursa’da olumsuz hava koşulları bugün de etkisini arttırarak devam etti. Artan sisle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düşerken uzak ve yüksek yapılar görülemez hale geldi. Etkili olan yağış ve rüzgarlarda BUDO ve İDO seferlerinin iptal edilmesine sebep oldu. BUDO’da 14, İDO’da 5 sefer ‘olumsuz hava koşulları’ açıklamasıyla iptal edildi.

İPTAL OLAN SEFERLER

Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 07.00, 09.30, 14.00, 17.00 ve 19.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 08.30, 11.00, 15.30, 18.00 ve 20.00, Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) 09.30, Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) 15.30, Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) 16.55 seferleri resmi internet sitesinden yapılan duyuruyla iptal edildi.

İDO’da ise Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12.25, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11.50, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14.30 seferleri internet sitesinden yapılan duyuru ile iptal edildi.Öte yandan, Meteoroji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Bursa’da yağış ve sis, ilerleyen günlerde de etkisini sürdürecek.

sefer , fırtına , budo , bursa , feribot , iç hat , ido
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM