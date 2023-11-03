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Bülent Börek'ten İsrail’e protesto

Bülent Börek'ten İsrail’e protesto
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İsrail'in Gazze'ye olan saldırıları birinci ayını tamamlamak üzere. Dünyanın gözü önünde yaşanan katliama tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir tepki de Bülent Börek'ten geldi.

7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan çatışma savaşa döndü. İsrail aralıksız olarak Gazze'yi bombalıyor. Bombalamalarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Mülteci kampları ve hastaneler bile vuruluyor.

Avrupa ve ABD ses çıkarmıyor ancak bireysel olarak insanlar tepkilerini gösteriyor. Tepkilerden en ilgi çekeni Türkiye ve Avrupada 400 şubesi bulunan Bülent Börek'ten geldi. Bülent Börek, İsrail ürünlerinin işletmelerindeki satışının durdurulduğunu açıkladı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu işletmede boykot var. Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların işletmelerimize satışı yapılmamaktadır."

Etiketler bülent börek boykot protesto israil filistin
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