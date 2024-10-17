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Bunun adı kadın seli: Yüzlerce kadın sokağa indi, polis engelleyemedi

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Van’da yüzlerce kadın cansız bedeni bulunan üniversiteli Rojin ve katledilen, kaybedilen, şüpheli şekilde hayatını kaybeden tüm kadınlar için meşaleli yürüyüşü Valilik kararı ile engellenmek isteyen polis zor anlar yaşadı.

Van’da yüzlerce kadın cansız bedeni bulunan ‘Rojin ve katledilen, kaybedilen, şüpheli şekilde hayatını kaybeden tüm kadınlar için meşaleli yürüyüş’ yapması Valilik kararı gerekçe gösterilerek engellendi. Kadınlar polis barikatına yüklenerek yürümek istese de polis izin vermedi. Ancak bir süre sonra barikat aşıldı.

Van’da yüzlerce kadın cansız bedeni bulunan üniversiteli Rojin ve katledilen, kaybedilen, şüpheli şekilde hayatını kaybeden tüm kadınlar için meşaleli yürüyüşü Valilik kararı ile engellenmek isteyen polis zor anlar yaşadı.

Gazeteci Ruşen Takva’nın aktardığına göre Kadınlar, ‘jin, jîyan, azadî’ ve ‘kadınlara değil katillere barikat’ sloganıyla uygulamaya protesto etti.

Van’da yüzlerce kadın cansız bedeni bulunan üniversiteli Rojin ve katledilen, kaybedilen, şüpheli şekilde hayatını kaybeden tüm kadınlar için meşaleli yürüyüşü Valilik kararı ile engellenmek isteyen polis zor anlar yaşadı.

Buna karşılık bir süre sonra Kadınlar barikat engelini aştı. Van’da yüzlerce kadın ellerinde meşalelerle Rojin için yürüyüşe geçti.

 

Etiketler kadın protestosu Van protesto eylem rojin kadına şiddet
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