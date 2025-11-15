Burası Norveç değil Türkiye! Kuzey ışıkları görüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlarinde gökyüzünde ortaya çıkan mor ve yeşil ışıklar dikkat çekti. Işıkların, güneşteki patlamaların etkisiyle meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtına sonrası oluşan kuzey ışıkları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Fethiye’nin Çiftlik Mahallesi semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan renkli ışıklar vatandaşların ilgisini çekti. Gökyüzünde beliren mor ve yeşil tonlar cep telefonlarıyla görüntülendi. Gökyüzündeki ışıkların, güneşteki patlamaların etkisiyle meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtına sonrası oluşan kuzey ışıkları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
DHA
