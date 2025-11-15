  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Burası Norveç değil Türkiye! Kuzey ışıkları görüldü

Burası Norveç değil Türkiye! Kuzey ışıkları görüldü

Burası Norveç değil Türkiye! Kuzey ışıkları görüldü
Güncelleme:

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlarinde gökyüzünde ortaya çıkan mor ve yeşil ışıklar dikkat çekti. Işıkların, güneşteki patlamaların etkisiyle meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtına sonrası oluşan kuzey ışıkları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Fethiye’nin Çiftlik Mahallesi semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan renkli ışıklar vatandaşların ilgisini çekti. Gökyüzünde beliren mor ve yeşil tonlar cep telefonlarıyla görüntülendi. Gökyüzündeki ışıkların, güneşteki patlamaların etkisiyle meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtına sonrası oluşan kuzey ışıkları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 

DHA

text-ad
Etiketler Fethiye kuzey ışıkları güneşte patlama jeomanyetik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yoğun kar yağışı ve tipi bastırdı; ulaşım felç oldu Yoğun kar yağışı ve tipi bastırdı; ulaşım felç oldu Sürücüler dikkat! 5 ay sürecek zorunlu uygulama bugün başladı Sürücüler dikkat! 5 ay sürecek zorunlu uygulama bugün başladı İstanbul'da yöneticilik koltuğunu bıraktı, memleketinde üretici oldu İstanbul'da yöneticilik koltuğunu bıraktı, memleketinde üretici oldu Parfüm fabrikasındaki yangın faciasından bir acı haber daha Parfüm fabrikasındaki yangın faciasından bir acı haber daha Sonar'ın son anketinde Erdoğan'ı kızdıracak sonuçlar Sonar'ın son anketinde Erdoğan'ı kızdıracak sonuçlar Hava durumu yine şaşırtacak: Önce kar yağışı sonra pastırma sıcakları geliyor Hava durumu yine şaşırtacak: Önce kar yağışı sonra pastırma sıcakları geliyor Balıkesir'de yerin 7 metre altından tarih fışkırdı! Balıkesir'de yerin 7 metre altından tarih fışkırdı! Manisa'dan acı haber: Bir polis şehit oldu Manisa'dan acı haber: Bir polis şehit oldu Cansız bedeni 68 metre derinlikte bulunmuştu: Halit Yukay'ın ölümünde istenen ceza belli oldu Cansız bedeni 68 metre derinlikte bulunmuştu: Halit Yukay'ın ölümünde istenen ceza belli oldu Ters yönde dehşet saçan trafik canavarına linç girişimi! Ters yönde dehşet saçan trafik canavarına linç girişimi!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: Peş peşe depremler Balıkesir sallanmaya devam ediyor: Peş peşe depremler Akaryakıta bir zam daha: Benzin fiyatı 60 TL'ye koşuyor Akaryakıta bir zam daha: Benzin fiyatı 60 TL'ye koşuyor Ümit Özdağ: ''Türkiye tarihsel bir kırılmaya doğru sürükleniyor'' Ümit Özdağ: ''Türkiye tarihsel bir kırılmaya doğru sürükleniyor'' ''Kırmızı altın''ı kuraklık vurdu: Gramı 600 TL'den satılıyor ''Kırmızı altın''ı kuraklık vurdu: Gramı 600 TL'den satılıyor Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı Sağanak yağış zincirleme kaza getirdi: Çok sayıda yaralı var Sağanak yağış zincirleme kaza getirdi: Çok sayıda yaralı var Sitede oturanları isyan ettiren aidatlara düzenleme geliyor Sitede oturanları isyan ettiren aidatlara düzenleme geliyor Uzman isim zehirlenen anne ve 2 çocuğun ölüm sebebini açıkladı Uzman isim zehirlenen anne ve 2 çocuğun ölüm sebebini açıkladı