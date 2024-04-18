Burdur'da uyuşturucu operasyonu
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-14 Nisan arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan 10 faaliyette yakalanarak haklarında adli/idari işlem yapılan 10 şüpheliden 1’i tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest, 5’i ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Müdahale edilen olaylarda 45 gram metamfetamin, 2 adet kullanma aparatı ve 1 adet bıçak ele geçirildi
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