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Bursa İl Seçim Müdürü hakkında soruşturma

Bursa İl Seçim Müdürü hakkında soruşturma
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Yüksek Seçim Kurulu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us hakkında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde vatandaşlardan alkış istediği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

BUSKİ önünde toplanan kalabalığın önünde 5 Nisan 2024 tarihinde Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, İl Seçim Kurulu Başkanı Dursun Tahmaz'dan mazbatasını alan CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e alkış istedi. Alkışı yetersiz bulan Us yaptığı konuşmada, "Değerli Bursalılar, canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Değerli alkışlarınız bu kadar mı? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin ardından Mehmet Us hakkında Yüksek Seçim Kurulu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 298 sayılı yasanın 138. maddesi gereğince idari soruşturma başlattı.

 

Etiketler Bursa İl Seçim Müdürü YSK Yüksek Seçim Kurulu soruşturma Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü mehmet us
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