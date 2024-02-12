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Bursa'da 3 çocuk eski polis memurunu bıçakladı

Bursa'da 3 çocuk eski polis memurunu bıçakladı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 çocuk, kendilerini uyaran eski polis memurunu bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Kahallesi Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. Eski bir polis memuru olan market sahibi Emrah Özbudak (30), iddiaya göre 5 saat önce sokakta yüksek sesle konuşan 3 genci sessiz olmaları konusunda uyardı.

KARNINDAN 3 KEZ YARALADI

Öfkelenen T.Y. (14), ağabeyi Y.Y. (15) ve arkadaşı O.B.A. (16) marketi basıp işletme sahibine sopa ve bıçakla saldırdı. Kavga sırasında gençlerden T.Y., elindeki bıçakla Emrah Özbudak'ı karnından 3 kez yaraladı. Market sahibi kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Saldırganlar, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Etiketler bursa çocuk polis
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